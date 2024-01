Kritik an Polizei Telefonbetrüger schlagen in Neuss zu

In Neuss hat es in den vergangenen Tagen wieder Vorfälle mit mutmaßlichen Telefonbetrügern gegeben. Am Montag rief bei einer 89-jährigen Neusserin gegen 16 Uhr eine Frau an, die vorgab, Mitarbeiterin der Bankenaufsicht zu sein. Sie gab der Neusserin zu verstehen, dass es zu verdächtigen Zugriffen auf ihr Konto gekommen sei. Daher käme ein Kollege der Bankenaufsicht bei der Dame vorbei, um ihre EC-Karte abzuholen und weitere unautorisierte Zugriffe zu verhindern. Tatsächlich klingelte kurze Zeit später ein Mann in Anzug an der Tür der 89-Jährigen und nahm ihre EC-Karte mit. Als sie danach ihrer Nichte von dem Vorfall berichtete, erkannte diese den Betrug und verständigte die Polizei. Die Karte der Frau wurde gesperrt.