Grundstück an Bataverstraße gesichert Teekanne expandiert weiter in Neuss

Die Firmengruppe Teekanne hat sich ein 6000 Quadratmeter großes Grundstück an der Bataverstraße in der Nordstadt gesichert, das in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem 2021 errichteten Hochregallager liegt. Drei Jahre gilt die Reservierungsoption, dann kann das Unternehmen kaufen – und wird das wohl auch tun. Denn Teekanne will am Standort Düsseldorf-Neuss weiter wachsen, berichtet Geschäftsführer Frank Schübel. Und Flächen sind knapp.