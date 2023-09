Seifenkistenrennen in Hoisten „Team Galaxy“ will aufs Siegertreppchen

Hoisten Mit gemeinsamer Kraft heben Emily, Mira und Samantha die schwarze Holzkiste auf zwei Böcke in der Garage von Familie Schmitz in Hoisten. Die Achtklässlerinnen haben ihre Teilnahme am Seifenkistenrennen angemeldet und bereiten ihr Rennfahrzeug, das bereits zweimal die Strecke mit Start auf der Tonhallenstraße heruntergefahren ist, vor.