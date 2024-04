Tennis-Club Weckhoven Jubiläumssaison startet mit Tag der offenen Tür

Der Tennisclub Weckhoven und der Grefrather TC Blau-Weiß gehören zu den 75 Initiativen, die am Montag in einer Feierstunde mit einem Zuschuss aus den Erträgen des PS-Sparens der Sparkasse Neuss bedacht wurden. Beide haben sich aus dem gleichen Grund um eine Förderung bemüht: Sie wollen mit etwas finanzieller Hilfe – und nachdem die Stadt ihnen den Zuschuss zum Kauf des roten Ziegelmehls für die Plätze gestrichen hat – die Feiern zum 50-jährigen Bestehen ihrer Clubs besonders glanzvoll gestalten. Und die Weckhovener Tennisfreunde fangen gleich am nächsten Wochenende damit an.