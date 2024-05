Mehr Konkurrenz und steigende Kosten Neusser Taxiunternehmer kämpfen mit Herausforderungen

„Katastrophal“ nennt ein Taxiunternehmer im Neusser Süden die aktuelle Situation in der Taxibranche. Die Herausforderungen in dem Sektor wurden zuletzt auch in einer Mitteilung der Verwaltung zum Mobilitätsausschuss deutlich.Kostenpflichtiger Inhalt Weil die Kosten für Sprit, Löhne und Neuwagen steigen, hatte die Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi-Mietwagen (FPN) eine Erhöhung des Taxitarifes gefordert. Laut der Verwaltung hätten sich daraufhin die Taxizentale Neuss auch im Namen der Zentralen in Kaarst und Meerbusch gemeldet und sich gegen die Erhöhung ausgesprochen. Denn schon jetzt sei das Nacht- und Wochengeschäft um rund 50 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig berichteten die Zentralen von dem starken Konkurrenzkamp mit dem amerikanischen Anbieter von Mitfahrgelegenheiten „Uber.“