Mobilität in Neuss Taxistand kommt zurück an die Sebastianusstraße

Bei den zwei zu prüfenden Standorten wurden zudem Probleme deutlich. Zu einer Einrichtung eines Taxenstandes vor der Bäckerei Busch heißt es, dass die dort eingerichtete Ladezone mittig durch (sehr gut frequentierte) Fahrradständer unterbrochen sei. Zudem sei dort unmittelbar angrenzend ebenfalls eine Außenbewirtschaftung der Bäckerei in Betrieb. An dieser Stelle ist auch gegenläufiger Radverkehr zugelassen, der durch einen Taxenstand zusätzliche Gefahren für Radfahrer eröffne, so die Stadt. Der zweite Standort „vor die alte Holzkonstruktion“ sei ebenfalls nicht opportun, da dort die Ladegeschäfte für den anliegenden Rewe-Markt abgewickelt werden. Der Schwerpunkt liege dabei zwar in den Morgenstunden, finde aber regelmäßig auch tagsüber statt. Beim seinerzeitigen Betreiberwechsel von „Otto Mess“ zu Rewe sei diese Ladezone im Baugenehmigungsverfahren explizit so festgehalten worden.