Trödel in Neuss : Tausende Schnäppchenjäger beim City-Flohmarkt

Rund 330 Händler waren am Sonntag in der Fußgängerzone. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss „Sachen erzählen einem eine Geschichte“ – davon ist Lea Schumacher überzeugt. Regelmäßig stöbert die Hobby-Malerin auf Trödelmärkten nach Bildern oder anderen geschichtsträchtigen Schätzen.

Heute bummelt sie gemeinsam mit Tausenden anderen Schnäppchenjägern auf dem Neusser City-Trödelmarkt. „Die Ästhetik dieses Gemäldes spricht mich an; wer es gemalt hat, ist mir nicht so wichtig“, sagt sie und zeigt ihre neueste Errungenschaft, eine in Orange- und Weißtönen bemalte Leinwand, die für acht Euro in ihren Besitz übergegangen ist. Außerdem hat sie sich ein Anatomie-Poster für sechs Euro geleistet.