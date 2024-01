Josefstraße in Neuss Tatverdächtige nach Einbruch in Kiosk gefasst

Die Polizei erhielt in der Nacht zu Montag, um 1.50 Uhr, Kenntnis über einen Einbruch in einen Kiosk an der Josefstraße in Neuss. Dort hatten Einbrecher die Eingangstür eingeschlagen und Geld sowie Tabakwaren gestohlen. Ein von ihnen an der Tatörtlichkeit zurückgelassenes Brecheisen konnte sichergestellt werden. Das teilte die Polizei mit. Im Zuge der Fahndung wurden zwei Männer angetroffen und vorläufig festgenommen.