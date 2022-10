Gewalttat in Neuss : Tatverdächtige Mutter noch nicht vernehmungsfähig

Neuss Was bewegt eine Mutter zu solch einer Tat? Die Antwort auf diese Frage konnte bislang, auch rund anderthalb Wochen danach, noch nicht geklärt werden.

(jasi) So ist die Tatverdächtige aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen noch immer nicht vernehmungsfähig, wie die zuständige Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. In einer gemeinsamen Mitteilung hatten Polizei und Staatsanwaltschaft zuletzt einen Fall öffentlich gemacht, der von den Behörden als „erweiterter Suizidversuch“ überschrieben wurde: Am 25. September war die Polizei um 21.45 Uhr über eine Gewalttat im familiären Umfeld informiert worden. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neuss wurde eine schwer verletzte Frau angetroffen. Der zurückkehrende Ehemann hatte sie sowie die beiden gemeinsamen Kinder mit schweren Verletzungen vorgefunden und die Polizei umgehend informiert.