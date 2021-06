Ermittlungen in Neuss : Taschendiebe in der Innenstadt unterwegs

Neuss Die Polizei fahndet nach Taschendieben, die in der Neusser Innenstadt zugeschlagen haben. Am Mittwoch wurden zwei Fälle öffentlich gemacht. Nun werden Zeugen gesucht.

Der erste Fall ereignete sich am Dienstag um 12.15 Uhr im Bereich der Rottelsgasse. Nach ihrem Einkauf halfen zwei Personen, die sich in der Nähe aufhielten, einer 81-Jährigen beim Tragen ihrer Einkäufe. An ihrer Wohnung angekommen, bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer Geldbörse. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei einer der beiden Tatverdächtigen handelt es sich um eine männliche, geschätzt 60 Jahre alte und 1,50 Meter große Person. Der Mann hatte hellgraue Haare, eine beige Jacke und eine normale Statur. Die zweite Person ist eine 1,70 Meter große Frau Ende 30. Sie trug eine helle Jacke und hatte dunkelblonde Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden wurden.