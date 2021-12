Standort in Neuss : Targobank trotzt schwierigem Marktumfeld

Neuss Die Targobank Neuss legt ihren Quartalsbericht vor. Pandemiebedingt war der Start ins laufende Geschäftsjahr nicht einfach. Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte sie im Laufe des Jahres aber wieder an Fahrt aufnehmen.

Die Targobank Neuss hat die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Trotz der allgemeinen Corona-Situation hat die Bank in Neuss nach eigenen Angaben dafür gesorgt, dass der Geschäftsbetrieb vor Ort unter strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden konnte. „Der Gesundheitsschutz unsere Kundschaft und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht nach wie vor an erster Stelle“, erklärt Dora Rosado-Heimer, Filialleiterin in Neuss. „Ein großes Lob gilt unseren Kundinnen und Kunden, die sich mit viel Verständnis an unsere strengen Auflagen halten. Das zeigt, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten nicht auf die persönliche Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten wollen.“

Nach schwierigen Monaten stehen die Zeichen wieder auf Wachstum. Pandemiebedingt war der Start in das laufende Geschäftsjahr für die Targobank Neuss nicht einfach. Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte sie im Laufe des Jahres aber wieder an Fahrt aufnehmen. Das teilt die Targobank mit. Im Geschäft mit Konsumentenkrediten waren deutliche Zuwächse zu verzeichnen: Zum Stichtag 30. September belief sich das Kreditvolumen auf rund 46 Millionen Euro – ein Plus von sechs Prozent seit Jahresstart. Auch die Nachfrage im Geschäftskundenbereich hat sich spürbar erholt. Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase und insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie zeigt sich zudem, dass das Interesse der Kunden an Alternativen zu klassischen Anlageformen wie Tagesgeld, Sparkonto und Co. deutlich gestiegen ist. „Unser Depotvolumen konnten wir seit Jahresstart um 17 Prozent auf 79 Millionen Euro ausbauen“, so Rosado-Heimer.