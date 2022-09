Targobank Neuss : Kreditnachfrage bei Targobank steigt deutlich

Neuss Ukraine-Krieg, hohe Inflation und die anhaltende Corona-Pandemie haben im ersten Halbjahr 2022 für erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen und auch für Verunsicherung gesorgt. Trotz der anhaltenden Ausnahmesituation blickt die Targobank in Neuss auf eine erfolgreiche erste Jahreshälfte zurück.

Vor allem das Interesse der Kunden am den Online-Angeboten der Bank sei gestiegen, berichtet Dora Rosado-Heimer, Filialleiterin in Neuss . „Nicht erst seit der Pandemie erledigen immer mehr unserer Kundinnen und Kunden alltägliche Bankgeschäfte wie Überweisungen über unser Online-Banking oder mit der Banking-App“, stellt Dora Rosado-Heimer, Filialleiterin in Neuss, fest. „Gleichzeitig beobachten wir aber, dass unsere Kundinnen und Kunden in diesen außergewöhnlichen und für viele beunruhigenden Zeiten besonderen Wert auf kompetente Beratung und persönlichen Austausch mit ihren Finanzexpertinnen und -experten vor Ort legen, vor allem dann, wenn es um komplexere Anliegen wie Finanzierung oder Geldanlage geht. Und das unabhängig vom Alter“, sagt Rosado-Heimer.

So sei im ersten Halbjahr auch die Nachfrage nach Finanzierungslösungen besonders stark gestiegen. Zum Stichtag 30. Juni 2022 belief sich das Kreditvolumen in Neuss auf 51 Millionen Euro – ein Plus von acht Prozent seit Jahresbeginn. Aber auch die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge sind trotz der aktuellen Zeiten weiterhin von hohem Interesse. Insbesondere Sparpläne, vor allem in ETFs, also in Fonds, die einen ganzen Index abbilden, wurden häufig nachgefragt. Zudem hätte das Interesse an nachhaltigen Anlageprodukten, die besonders Aspekte des Klima- und Umweltschutzes berücksichtigen, erneut zugenommen.