Tanzwochen in Neuss von Aus bedroht Ein Tanzwochen-Ticket wird mit 60 Euro bezuschusst

In diesem Jahr feiern die Internationalen Tanzwochen ihren 40. Geburtstag – und voraussichtlich ist es auch ihr letzter. Denn die Stadt muss sparen und hat dafür verschiedene Maßnahmen im Blick, über die am Donnerstag im Finanzausschuss abgestimmt wird. Tritt alles so ein wie geplant, wird am 1. April das Ende der Reihe markiert.