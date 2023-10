Tanzschule Görke in Neuss Beim inklusiven Tanzkurs atemlos durch den Nachmittag

Oliver Görke steht vor dem großen Spiegel seiner Tanzschule und macht die Rumbaschritte vor: „Das lernen wir heute! Langsam, schnell, schnell“, erklärt er und zieht die Füße dabei professionell über den Boden, hebt sie nicht ganz an. Zehn Paare verfolgen aufmerksam die Schrittfolgen – sieht doch ganz einfach aus! Görke legt „Cold heart“ von Elton John auf und schon geht es los: Jeder versucht zunächst für sich alleine, die Rumbaschritte korrekt zu tanzen. Das ist dann doch nicht so einfach, wie der Selbstversuch zeigt. Oliver Görke fordert nun alle auf, sich einen Partner oder eine Partnerin zu suchen. Und er nennt auch gleich das weiterführende Ziel: Diese „Karree-Rumba“ werde später in die kubanische Rumba abgeändert.