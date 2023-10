Internationale Tanzwochen in Neuss Tanzkompanie aus Israel sagt Auftritt ab

Für Dienstag, 24. Oktober, war ihre Deutschlandpremiere von „Wild Awake“ in der Stadthalle Neuss geplant. Damit sollten auch die neue Saison der Internationalen Tanzwochen in Neuss eröffnet werden. Das Kulturamt der Stadt Neuss steht in engem Kontakt mit der Company, gemeinsam wird versucht, einen Ersatztermin im Frühjahr 2024 zu finden. Einzeltickets und Abonnements behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Abonnenten und Einzelticketkäufer sollen informiert werden beziehungsweise werden Einzelticketkäufer gebeten, sich bei Rückfragen an die jeweilige Vorverkaufsstelle zu wenden.