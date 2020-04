Aktion aus Neuss : Tanze Salsa mit der NGZ und Roman Frieling

Neuss Gegen die Langeweile in Corona-Zeiten hat Roman Frieling eine Choreographie zum nachtanzen vorbereitet. Schickt uns eure Videos.

Gegen Langeweile in den eigenen vier Wänden hat der Tanzlehrer und ehemalige Let’s-Dance-Juror Roman Frieling eine Choreographie zusammengestellt, die ganz leicht alleine, zu zweit oder in der Familie nachgemacht werden kann. Passend zum schönen Wetter hat er dafür eine Salsa-Melodie gewählt. Vier Schritte gilt es dabei zu beachten: Los geht es mit einer Bewegung, die sich der „Whiskey-Mixer“ nennt – der Name wurde gewählt, weil die Arme so bewegt werden, als würde man gerade einen Cocktail schütteln – dann werden die Beine überkreuzt und sowohl zur Seite als auch vorwärts bewegt. In einem Video, das auf NGZ-Online zu sehen ist, zeigen Roman Frieling und sein Team – bestehend aus Maria Börner, Thimo Thress und seiner Frau Pamela –, wie es geht. Diese Art von Video-Unterricht ist nicht neu für sie: Seitdem Frieling seine Tanzschule wegen der Corona-Krise schließen musste, bietet er Online-Tanzstunden an: Aus dem Wohnzimmer heraus dreht er für seine Schüler Videos oder Livestreams – getanzt wird darin alles. Die Mitglieder bekommen einen Link mit Zugangsdaten und schon können sie mitmachen.