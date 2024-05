Jugendstück im Rheinischen Landestheater Neuss Ein aufwühlendes Theaterstück zum Thema Mobbing

Immer wieder sprechen die drei Akteure dabei das Publikum aktiv an und animieren sie dazu, am Stück teilzunehmen. Bei den anwesenden Jugendlichen, die im Publikum sitzen, sieht man zustimmendes Kopfnicken, betroffenes Schweigen und Mitgefühl. Es ist von außen deutlich zu erkennen, dass sie alle sich mit dem Thema ,,Mobbing" identifizieren können und von der Geschichte abgeholt werden. Zum Ende des Stückes richten die drei Schauspieler klare Worte an ihr junges Publikum: ,,Es ist egal wer man ist und es ist egal wie man aussieht, am Ende sind wir alle gleich. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Niemand hat das Recht uns dafür zu verurteilen", so ihr Statement. Für diese Botschaft gibt es vom jungen Publikum tosenden Applaus. Das gesamte Stück beschreibt auf sehr realistische Weise den Alltag von Mobbingopfern auf dem Schulhof. Es zeigt aber auch in aller Deutlichkeit, dass Gewalt nie eine Lösung ist und bietet viel mehr diplomatische Lösungswege an, wie Opfer sich wehren und aus ihrer Rolle heraus schlüpfen können. Ein sehr empfehlenswertes Stück, dass man sich auf jeden Fall anschauen sollte.