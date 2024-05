Für Kinder ab 11 Jahren in Neuss Preisgekröntes Jugendbuch im Landestheater

Mit „Tanz der Tiefseequalle“ feiert am Samstag, 18. Mai, 18 Uhr, ein Stück für Kinder und Jugendliche ab elf Jahre Premiere im Studio des Rheinischen Landestheaters. Die Theaterfassung von Charlotte van Kerckhoven basiert auf dem gleichnamigen preisgekrönten Jugendbuch, das sich um die Themen Mobbing und „Me-Too“ dreht. Da wäre zum einen der schwergewichtige Niko, der seine Schulsachen nach der großen Pause meist nach diversen Mobbingattacken vom Baum holen darf. Und die beliebte Sera, die ein leichtes Schulleben führt und eher Abstand zu den unbeliebten Menschen hält. Als sie jedoch eines Tages von Alpha-Männchen Marko belästigt wird, schreitet ausgerechnet Niko ein und die beiden lernen sich kennen. Weitere Termine sind am Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr, Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr und Freitag, 14. Juni, 19 Uhr. Die Tickets sind für 19 Euro am RLT oder über die Website erhältlich, ermäßigt kosten sie 7 Euro.