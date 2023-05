100 Jahre Tambourcorps Holzheim hat eine bewegte Geschichte hinter sich

Das TC Holzheim hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach der Machtergreifung der NSDAP änderte sich auch das Vereinsleben drastisch. Aus dem Vereinslokal wurde die dicke Trommel gestohlen, sämtliche Auftritte des Tambourcorps wurden im Jahr 1934 verboten. Vier Jahre später spielte der Verein erstmals zum Neusser Bürger-Schützenfest auf. In den folgenden Jahren wurden sämtliche kirchliche Vereinigungen verboten. Die DJK wurde aufgelöst. Auch der Name Concordia musste abgelegt werden. In den letzten Kriegsjahren kam das Vereinsleben vollständig zum Erliegen. Sechs Vereinsmitglieder verloren im Krieg ihr Leben. An Silvester 1946 trafen sich die verbliebenen Mitglieder und begannen damit, den Verein wieder aufzubauen. 1949 spielte das Tambourcorps wieder unter dem Namen „Concordia“ zum Schützenfest in Büttgen auf. Im Dezember 1976 starb Gründer Heinrich Haas, der 54 Jahre lang Vorsitzender war und den Verein geprägt hat. In den vergangenen 100 Jahren ist der Verein durch viele Höhen und Tiefen gegangen. In dieser Zeit haben 203 aktive Spielleute mit viel Leidenschaft den Verein unterstützt und weiterentwickelt. Den kommenden Jahren kann das Corps mit Vertrauen und Zuversicht entgegenschauen. Dafür sorgen die 41 aktiven und zehn passiven Mitglieder sowie die zehn Jugendlichen in der Ausbildung.