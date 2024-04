Ausstellung in Neuss Im Kunstraum treffen faszinierende Gegensätze aufeinander

„Gegensätze faszinieren“ heißt die Ausstellung im Kunstraum Neuss. Sie wird am Sonntag um 17 Uhr eröffnet. Hinter dem Namen „Take five“ stecken Uwe Dressler, Karin Gier, Inge Harms, Tilman Neubert und Ursula Helene Neubert. Wenn Jemandem die Namen bekannt vorkommen, kann das zwei Gründe haben: Einige der Genannten leben in Neuss und alle gehören der Produzentengalerie Judith Dielämmer in Grevenbroich an.