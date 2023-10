Auf Gut Gnadental in Neuss „Tag des Wasserstoffs“ feiert Premiere

Was aber genau ist Wasserstoff? Wie funktioniert er als nachhaltiger Energieträger und wie kann er die Energiewende vorantreiben? Antworten auf diese Fragen finden interessierte Schülerinnen und Schüler sowie Bürgerinnen und Bürger beim ersten „Tag des Wasserstoffs“ am Dienstag, 24. Oktober, auf Gut Gnadental, Nixhütter Weg 85, in Neuss.