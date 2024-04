Berufsorientierung im Gare du Neuss am 18. April 2024 Tag der Logistik informiert Schüler über ein Berufsfeld mit Zukunft

Was genau machen Unternehmen und Logistiker, damit das, was man heute übers Internet bestellt, morgen schon nach Hause geliefert wird? Was passiert in der kurzen Zeit zwischen dem ersten Klick und dem Klingeln an der Haustür? Logistik, das ist die Botschaft, geht weit über den Transport hinaus. „Diese Veranstaltung öffnet Schülerinnen und Schülern der Klassen acht bis 13 die Tür in eine Welt voller Dynamik und Innovation“, sagt Organisator Thomas Klann. Vorgestellt werden Berufsbilder in gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie Logistik-Studiengänge. Besucher können an interaktiven Messeständen vieles über das Berufsfeld erfahren und ihr Wissen gleich bei der Logistik-Rallye testen. Profis aus Unternehmen, Professoren und Azubis zeigen Schülern, wie die Branche über Grenzen hinweg arbeitet.