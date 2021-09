Bund der Vertriebenen in Neuss : Gedanken an die verlorene Heimat

Neuss Der Bund der Vertriebenen hat zum Tag der Heimat an den Verlust von Familie und Zuhause erinnert. Bürgermeister Breuer forderte in diesem Zusammenhang eine „klare Kante“.

Zahlreiche Vertreter der verschiedenen Landsmannschaften trafen sich am Glockenspiel am AOK-Haus. In seiner Begrüßung betonte Hosenberg, dass sie der Gedanke an eine verlorene Heimat und an verlorene Menschen eint. Er betonte, dass das Gedenken an die Opfer von Flucht und Vertreibung einhergeht mit dem Unrecht, dass den Menschen in den Gebieten widerfahren ist. Mit der Heimat ging für viele auch die eigene Familie und der Glaube an die Menschlichkeit verloren. Rund zwei Millionen Landsleute haben während und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund von Flucht und Vertreibung ihr Leben verloren.