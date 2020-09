Tag der Heimat in Neuss : Tag der Heimat: Erinnerung an Vertreibung und Verlust

Neuss Der Bund der Vertriebenen erinnerte beim Tag der Heimat an das Kriegsende vor 75 Jahren und an die Charta der Heimatvertriebenen vor 70 Jahren.

Mit dem Klang des Glockenspiels begann am Samstag eine kleine Gedenkfeier an der Oberstraße, mit der der Bund der Vertriebenen an das Kriegsende vor 75 Jahren, an Flucht und Vertreibung, aber auch an die Verabschiedung der Charta der Heimatvertriebenen vor 70 Jahren erinnerte. Dazu trafen sich am Gedenkstein der Ostdeutschen nur die Vorstände der im Bund zusammengefassten Landsmannschaften, die dazu nur den Bürgermeister eingeladen hatten.