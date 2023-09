Bund der Vertriebenen im Rhein-Kreis Neuss Gedenken an Opfer von Flucht und Vertreibung

der Stadtverordnete Thomas Schwarz („Linke/Tierschutz“) sprach in seiner Eigenschaft als Mitglied des BdV-Kreisvorstandes in seiner Totenehrung nicht nur das Trauma der Generationen an, das aus Flucht und Vertreibung resultiere, sondern kam in einer persönlichen Anmerkung auch auf die eigene Familiengeschichte mit Wurzeln in Ostpreußen und Pommern zu sprechen. Sein Vater, heute 85 Jahre, sollte als Kind im Januar 1945 in Gotenhafen auf das Flüchtlingsschiff „Wilhelm Gustloff“ gelangen, das aber bei der Ankunft bereits überfüllt war. Sein Glück. Die „Gustloff“ wurde Tage später, am 30. Januar, von Torpedos eines sowjetischen U-Bootes getroffen und in der Ostsee versenkt. Die Zahl der Opfer steht bis heute nicht fest und schwankt zwischen 4000 und 9000.