Gedenkfeier in Neuss : „Tag der Heimat“ wirbt für Frieden in Europa

An der Oberstraße erfolgte die Kranzniederlegung. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Der „Tag der Heimat“ begann am Samstag traditionell mit der Kranzniederlegung am Ostdeutschen Gedenkstein in Neuss an der Oberstraße. Gut 30 Teilnehmer hatten sich dort versammelt, während bei der anschließenden Feierstunde im Marienhaus knapp 100 Besucher der Einladung des Kreisverbandes Neuss im Bund der Vertriebenen (BdV) gefolgt waren.

Schmerzlich vermisst wurde Kreisvorsitzender Peter Pott, der kurzfristig absagen musste. Er hatte den Gedenktag detailliert vorbereitet. An seiner Stelle begrüßte Irmtraut Sigrid Bießner, stellvertretende Kreisvorsitzende, zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen den Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings (CDU), den SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Sascha Karbowiak und Klaus Karl Kaster von den Neusser Heimatfreunden. In einem kurzen Grußwort dankte Jörg Geerlings den Heimatvertriebenen besonders „für Ihre Kultur, die Sie mit nach Neuss gebracht haben“.

Bei Vertriebenentreffen wird immer viel gesungen. Dabei fiel auf, dass das Neusser Heimatlied mindestens ebenso vielstimmig sicher erklang wie das Ostpreußenlied „Land der dunklen Wälder“, bei Begleitung durch die „Düsseltaler Musikanten“. Darauf hob Sven Schümann, der erste stellvertretende Bürgermeister der Stadt Neuss, in seiner Gedenkrede ab: „Das zeigt, dass Sie Ihre neue Heimat angenommen haben.“ Er erinnerte an den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren und die Flucht nach Kriegsende von zwölf Millionen Vertriebenen aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern und Sudetenland. Sven Schümann zitierte aus der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“, in der am 6. August 1950 vor dem Stuttgarter Schloss ausdrücklich auf Rache und Vergeltung verzichtet wurde. „Die Vertriebenen waren zudem die ersten, die in dieser Charta nach einem geeinten und friedvollen Europa strebten.“