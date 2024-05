Neuss historisch St. Quirin wird selbsterklärend

Die Tafeln von „Neuss historisch“ dagegen kombinieren Text und oft historische Fotos mit anderen Elementen – wie etwa einem Zeitstrahl – und eröffnen mit einem QR-Code die Möglichkeit, auf Textdateien zuzugreifen. Die kann man in Leichter Sprache, auf Deutsch, Englisch und in Nüsser Platt abrufen. Im Fall der beiden „Neuzugänge“ sollen die Texte auch auf Arabisch, Türkisch und Chinesisch übersetzt werden, kündigt Andreas Werhahn an. Er hat schon oft ausländische und nicht selten muslimische Gäste durch das Münster geführt, das für ihn nicht nur ein Ort der Verkündung, sondern auch der Integration ist. An St. Quirin lasse sich veranschaulichen, „wie wir Neusser ticken.“ Auch der Hausherr Süß ist dankbar, dass sich internationale Gäste nun ein breites Wissen über St. Quirin selbst erschließen können. Für ihn sei das „eine Geste der Willkommenskultur“.