Personal dringend gesucht : Neusser Tafel plant schon ihre Weihnachtsprojekte

Das Ladenlokal der Neusser Tafel an der Düsseldorfer Straße soll um eine Begegnungsstätte ergänzt werden. Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss Manchmal sind es Kleinigkeiten, über die sich Rebecca Schuh freut. Zum Beispiel, dass Besucher der Neusser Tafel nicht mehr der Witterung oder neugierigen Blicken ausgesetzt sind, wenn sie an der Düsseldorfer Straße „anstehen“.

Mit viel Eigenleistung und der Hilfe einer Neusser Baufirma, so berichtet die Vorsitzende der Tafel, konnten einige Garagen wetterfest und nett hergerichtet werden. Überlegt werde nun, sagt Schuh, das Angebot an der Düsseldorfer Straße um eine Begegnungsstätte zu erweitern, wo man sich bei Kaffee und Kuchen treffen kann.

Erfreuliche Zahlen meldet nach Ansicht des Vorstandes die Kleiderkammer, erfreulich sei auch, so Schuh, wie gut sich die Außenstellen der Tafel in Norf, Kaarst und Korschenbroich etabliert hat. Das motiviere für die künftige Arbeit, die aber immer wieder durch ein Problem zusätzlich erschwert wird: fehlendes Personal. „Arbeit haben wir genug und in allen Bereichen“, sagt Schuh, die offene „Planstellen“ im Büro und im Fahrdienst besonders dringlich besetzen möchte.