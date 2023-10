Konzert in Neuss Literatur und Musik – gelungene Symbiose zum Zeughauskonzert

Die Texte des politischsten aller deutschen Dichter Bertolt Brecht – der am 10. August 1898 in Augsburg Geborene, also vor 125 Jahren, wollte zeitlebens Kunst und Kommunismus im Theater vereinen – las mit glasklarer Stimme Angela Winkler. Der „Spiegel“ war das „delian::quartett“, das das „Streichquartett Nr. 4 D-Dur“ von Dmitrij Schostakowitsch geradezu zelebrierte. Dieses Quartett, 1949 geschrieben, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den politischen Verhältnissen seiner Zeit: Schostakowitsch verlor wegen „formalistischer Entartungen“ seine Professur am Moskauer Konservatorium, das Quartett wurde erst nach Stalins Tod 1953 uraufgeführt.