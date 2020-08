Svenja Schulze in Neuss : Klima-Diskussion mit Umweltministerin

Svenja Schulze in Neuss

Neuss Beim Besuch von Bundesumweltministerin Svenja Schulze ging es am Donnerstag unter anderem um Klimaschutz. Sie machte deutlich, dass die Klimaziele der Bundesregierung nur erreicht werden, wenn die Kommunen mitziehen.

Der Stadtrat kommt möglicherweise noch einmal in seiner aktuellen personellen Besetzung zu einer Sondersitzung zusammen, um über das Klimaschutzkonzept zu beraten. Diese Option hat Bürgermeister Reiner Breuer am Rande des Besuchs von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Donnerstag ins Spiel gebracht. „Zur Not“ werde er das Gremium noch einmal einberufen. Denn die Fronten um die Fortschreibung des Klimaschutz-Konzepts sind nach wie vor verhärtet. Dass Diskussionsbedarf besteht, wurde auch bei der Gesprächsrunde mit Schulze im Botanischen Garten deutlich.