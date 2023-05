Sven F. seit mehr als fünf Jahren in Haft Neue Missbrauchs-Vorwürfe gegen verurteilten Neusser

Es war ein Fall, der wegen seiner schockierenden Brutalität bundesweit Schlagzeilen machte. Das Schicksal des elfjährigen Jörg, der 2017 in einer Weckhovener Wohnung zu Tode misshandelt wurde, ist bis heute unvergessen. Mit schwersten Verletzungen konnte das Kind von Rettungskräften zunächst reanimiert werden. Jörg kämpfte bis zuletzt um sein Leben, letztlich wurden die lebenserhaltenden Maschinen in der Düsseldorfer Uniklinik aber abgeschaltet. 2018 wurde der Onkel des Jungen, Sven F., wegen der Tötung seines Neffen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Wie unsere Redaktion jetzt erfuhr, muss sich der derzeit inhaftierte Neusser am 17. Oktober erneut vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten.