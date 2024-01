Neusser Supermarkt-Chef ist Lego-Experte Der Meister der Bausteine

Neuss/Korschenbroich · Sven Comeyne ist einer der größten Lego-Experten des Landes. Seine Fähigkeiten sind ab Ende Januar auch zum wiederholten Mal in einer TV-Show zu sehen. Was treibt den 40-Jährigen an? Ein Besuch.

05.01.2024 , 12:36 Uhr

Sven Comeyne – ein Meister der Legosteine 8 Bilder Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen