In der Nordstadt Nachhaltiger Sushi-Lieferservice „Stickyrice“ öffnet in Neuss

Ein kleiner Verkaufsraum mit Ladentheke, Küche und Fensterfront, dahinter ein Lagerraum für Lebensmittel. So sehen die Räumlichkeiten des neu gegründeten Lieferservices „Stickyrice“ auf der Römerstraße 97a in Neuss aus. Seit Anfang November liefert der Laden von hier aus frisches Sushi in die Nordstadt – und in die umliegenden Bezirke und Städte.