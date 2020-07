St.-Augustinus-Gruppe in Neuss : Suppenküche muss wegen großen Andrangs aufstocken

Neuss Die Nachfrage nach einer kostenfreien warmen Mahlzeit ist in Zeiten von Corona enorm angestiegen. Trotz der Wiedereröffnung der Neusser Tafel hat die Suppenküche der St.-Augustinus-Gruppe einen höheren Bedarf registriert. Darauf reagiert die Einrichtung an der Nordkanalallee mit Aufstockung: mehr Ehrenamtler, mehr Mahlzeiten und häufigere Essensausgaben.

So wurde mit dem Beginn der Pandemie entschieden, das Angebot von den Werktagen auf die gesamte Woche auszudehnen. Zuvor wurden die ersten sieben Tage eines Monats, die Wochenenden und Feiertage ausgelassen, vorwiegend um Geld zu sparen. Aber auch der Bedarf war zu Beginn eines Monats nicht gegeben, weil die staatlichen Sozialleistungen in diesem Zeitraum ausgezahlt werden und die Menschen daher erst ab Mitte des Monats auf die kostenfreie Essensausgabe angewiesen sind. Aber auch dieser Effekt ist in Corona-Zeiten verpufft. „Die tägliche Küche wurde direkt so angenommen“, berichtet Christian Herrmanny von der St.-Augustinus-Gruppe.