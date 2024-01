Hilfe der St.-Augustinus-Gruppe Suppenküche sorgt für warme Mahlzeit an kalten Tagen

Gerade an eiskalten Wintertagen ist eine warme Mahlzeit sehr wichtig – aber nicht für alle Menschen selbstverständlich. Viele Menschen in Neuss haben kein Dach über dem Kopf oder leben in so großer finanzieller Not, dass sie sich keine Lebensmittel leisten können. In der Suppenküche der St.-Augustinus-Gruppe an der Nordkanalallee bekommen diese Bedürftigen etwas mittags etwas zu essen und auf Wunsch auch menschliche Wärme. Und sie finden ein offenes Ohr für Probleme und gehen nicht selten mit Kontaktdaten für Hilfsangebote nach Hause.