Übertragungen in Neuss Wo der Super Bowl trotz Karneval gefeiert wird

Am Kappessonntag werden bei den „Neuss Legions“ keine Berliner, Kamelle oder Mutzen serviert. Stattdessen gibt es XXL-Burger, Chili Dogs und Nachos mit Käse oder Salsasoße: Immerhin will der Neusser Footballverein an jenem Abend nicht Karneval feiern, sondern das Finale der National Football League (NFL) verfolgen. Ausgetragen wird es zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers um 15.30 Uhr Ortszeit in Las Vegas. Der „Super Bowl“ ist das wohl größte Sportereignis der USA, sagt Petra Yahrling, Abteilungsleiterin bei den Neuss Legions. Sie beobachtet, dass das Sport-Event auch in Deutschland immer beliebter wird. Das lasse sich generell auf die Sportart „Football“ übertragen. Denn die Ligen in Deutschland werden immer größer. Und auch bei den Neuss Legions, die unter der Fahne des BV Weckhoven 1927 stehen, würden einen enormen Zuwachs verzeichnen. Das heißt aber nicht, dass keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen werden. Im Gegenteil: „Die Legions-Football-Familie freut sich immer über neue Interessenten, besonders auch im Jugendbereich, denn hier soll in diesem Jahr auch eine U16 Mannschaft aufgebaut werden“, versichert Yahrling.