Sunny Side up in Neuss Funk-Band spielt in „The Hidden“

Seit 2009 hat sich die Band kontinuierlich in die jetzige Formation weiterentwickelt und mittlerweile vier Alben veröffentlicht. Vor vier Jahren wurden die Musiker mit ihrem Stück „Fool on the Dancefloor“ im WDR zur „besten Band im Westen“ gekürt. Auch Konzertaufzeichnungen hat es schon gegeben, zuletzt machten sie für den TV-Kanal 21 eine „Living-Room-Session“, die im März 2023 ausgestrahlt wurde und zur populärsten Sendung beim Fernsehsender „NRWISIon“ wurde.