Bands aus Neuss „Sunny Side Up“ hat eine beeindruckende Schaffensliste

Überregional wurden Sunny Side Up bereits im WDR2 (1. Platz beste regionale Band) und in einem 90-minütigen Livekonzert beim Streamingdienst „NRWision“ veröffentlicht. Die Band kann, seit der Wiederbelebung im Jahre 2009, auf eine beeindruckende Schaffensliste zurückschauen. „Beeinflusst“, sagt Stefan Gesell, „sind wir unter anderem von Santana, Pat Metheny und Pink Floyd, aber wir kopieren nicht. Wir arrangieren vielmehr mit dem, was wir im Laufe unseres langen Musikerlebens gehört und aufgesogen haben.“ Und das ist jede Menge Erfahrung. „Meine Wurzeln liegen beim Covern“, sagt Gregor, „aber da wirst du immer nur am Original gemessen. Eigene Kompositionen zu spielen ist da etwas ganz Anderes!“ Und Diana erzählt: „Ich wollte in der Zeit der Pandemie das Singen schon aufgeben, bin dann aber auf die Band gestoßen. Was für ein Glück!“ Und was die Zukunft angeht, darf man von „Sunny Side Up“ noch so manchen musikalisch entspannenden Cocktail erwarten