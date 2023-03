Sunny Side Up aus Düsseldorf und Neuss Funk-Band gibt Fernsehkonzert in Wohnzimmeratmosphäre

Auch die neue Fernsehaufnahme fand in einer Wohnzimmer-Atmosphäre statt. Vor der 90-minütigen Session gab es ein Vorabinterview, in dem die Band zum einen auf das vergangene Konzert zurückblickt, zum anderen aber auch über ihre Musik spricht. Die besteht ausschließlich aus eigenen Kompositionen mit vielfältigen Stilrichtungen. Gitarrist Frank erklärt das so: „Wir wollen die Leute erreichen und vor allen Dingen das machen, was uns Spaß macht. Nun sind wir sieben unterschiedliche Charaktere, die sich nicht in eine Schublade stecken lassen, deshalb gibt es bei uns Jazz, Funk, Wave and Soul und ein bisschen Latin.“ Zu sehen ist das Konzert an mehreren Sendeterminen über den digitalen Kabelsender auf HD-Kanal 84. Ein Termin ist etwa am Samstag, 1. April, 19.05 Uhr. Es kann aber auch in der Mediathek abgerufen werden.