Stadtwerke Neuss Südbad schließt bis nach Weihnachten

Das Südbad meldet sich am kommenden Montag, 4. Dezember, in die vorgezogene Weihnachtspause ab. Erst nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag macht das Bad in Reuschenberg wieder auf. Grund für die lange Schließung ist nach Darstellung der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH nicht nur die jährliche Grundreinigung des Bades und sämtlicher Anlagen. Die vier Wochen Pause werden auch genutzt, um die technischen Anlagen zu warten und – wo nötig – zu reparieren. Im Zusammenhang mit der Schließung werden zudem Teile des Bades neu gefliest und im Eingang eine neue Drehkreuz-Anlage installiert, die den Zugang reguliert. Last but not least werden die Filteranlagen des Lehrschwimmbeckens und des Sportschwimmbeckens überarbeitet und neu bestückt. Das Nordbad und das Stadtbad bleiben im Dezember regulär geöffnet. Weiterführende Informationen zu den Bädern einschließlich der Öffnungszeiten finden sich unter www.stadtwerkeneuss.de/baeder-eishalle.