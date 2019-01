Vakanz bei der Stadtverwaltung: Neuss sucht eine neue Klimaschutz-Managerin

Neuss Die bisherige Klimaschutz-Managerin Rebecca Hartmann hat ihre Tätigkeit vorzeitig beendet.

Im Dezember 2016 war die Diplom-Geografin Rebecca Hartmann als erste Klimaschutz-Managerin der Stadt Neuss vorgestellt worden. Der Verwaltung stehen für die Stelle, die auf insgesamt drei Jahre befristet ist, nach den Richtlinien zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative insgesamt 141.000 Euro zur Verfügung.