Neues Leitbild für die Innenstadt in Neuss : Für die Zukunft der Stadt braucht‘s mehr als Geld

Eine Qualitätsoffensive soll die Neusser Innenstadt stärken. Foto: Frank Kirschstein

Meinung Neuss Schöner, lebenswerter, sicherer, sauberer – Neuss will mit einem neuen Leitbild die Innenstadt aufwerten. Worauf es ankommt, damit die guten Ideen nicht versanden und Erfolge zügig sichtbar werden – ein Kommentar.

Es wäre eine andere Stadt – und das im besten Sinne. Würden alle Ideen und Wünsche, die auf den jetzt vorgestellten 25 Seiten mit dem etwas sperrigen Titel „Entwurf eines neuen Leitbilds für die Zukunft der Neusser Innenstadt“ skizziert sind, Wirklichkeit, wäre das ein Sprung nach vorn in einer Größenordnung, für die die Crew des Raumschiffs Enterprise auf Warp-Antrieb schalten müsste. Natürlich ist das Papier keine direkte Handlungsanleitung und auch noch weit – hoffentlich nicht Lichtjahre weit – von einem konkreten Zeitplan zur Umsetzung entfernt.

Das kann auch gar nicht anders sein, weil zwar die großen Ziele und Handlungsfelder für eine „Qualitätsoffensive Innenstadt“ formuliert sind, die geeigneten Wege dorthin bei Themen von Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr über Handel und Gewerbe bis zu Freizeit und Tourismus zwischen den Beteiligten und Betroffenen zu einem großen Teil jedoch noch ausgehandelt werden müssen.

Die Idee der „Mitmach-Stadt“, eine von drei definierten „Querschnittsaufgaben“ im Konzept, die für diverse Beteiligungsformate steht, ist deshalb so wichtig. Die Gefahr dabei: Bürgerbeteiligung und Mitsprache können Erneuerungsprozesse auch lähmen oder gar zum Erliegen bringen, wenn es nicht gelingt, in überschaubaren Zeiträumen Konsens zu erzielen und diesen dann in der Stadt auch mit deutlichem Effekt sichtbar werden zu lassen. Dass sich im Stadtrat breite Zustimmung abzeichnet, lässt hoffen, dass den vielen guten Ideen zur Aufwertung der zuletzt von der Folgen der Corona-Pandemie getroffenen Innenstadt, die zudem noch Antworten auf die großen Zukunftsfragen von Klima, Mobilität, Strukturwandel, Digitalisierung, neuen Formen des Wohnens und Arbeitens und vielem mehr finden muss, auch konkrete Projekte folgen. Das dürfen ruhig kleine Schritte sein, wenn sie erkennbar ins Gesamtkonzept und zu den definierten Zielen passen. Dann braucht es den Warp-Antrieb gar nicht.

Aber etwas in Bewegung setzen muss sich schon – und zwar nicht erst, wenn sich die Probleme in der Innenstadt (noch weiter) häufen. Dafür braucht es natürlich neben dem gelungenen Willensbildungsprozess auch Expertise und Geld. Vieles wird sich baulich verändern. Genauso geht es aber auch um Veränderungen in den Köpfen. Ein vielleicht kleines, aber für den Wohlfühlfaktor in der Stadt doch so wichtiges Beispiel: „Die AWL und die ZIN e.V. verfügen derzeit nicht über genügend Kapazitäten, um denjenigen hinterher zu räumen, die es normal finden, Abfall auf den Boden zu werfen, Zigarettenkippen und Kaugummis ins Pflaster zu treten oder mit Plakaten und Aufklebern jede freie Fläche zu bekleben.“

Das Zitat aus der Ideenskizze fürs neue Leitbild Innenstadt ist erfrischend deutlich und direkt. Natürlich kann man da mit Geld für Reinigung und mehr Kontrollen etwas machen. Richtigerweise wird aber für eine dauerhafte Verbesserung angemahnt, das „Bewusstsein der Menschen für eine saubere Stadt“ zu schärfen. Damit zumindest können wir alle direkt anfangen, sofort und ohne Arbeitskreis, vor der eigenen Haustür, in der eigenen Familie, in der Kita, in der Schule und in der Freizeit. Neuss hat‘s verdient.