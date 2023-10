Jackie aus Neuss Suche nach ukrainischem Kater hat ein Ende

Es war ein emotionaler Hilferuf, den Swetlana Izotova im Juli auf Facebook postete: „Einst hatte er eine Familie, ein Zuhause. Unser Zuhause wurde in Schutt und Asche gelegt. Er versteckte sich vor Bomben, überlebte den Hunger. Er reiste 3000 Kilometer weit. Und jetzt sind wir getrennt.“ Die Rede war von Kater Jackie, der am 23. Juli in der Gegend des Wohnquartiers Pomona verschwunden war. Es vergingen Tage und Wochen, doch von dem Tier war keine Spur – bis jetzt.