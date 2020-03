Geschwister-Scholl-Haus in Neuss : Sturmschäden am Jugendzentrum

Die Außenflächen des Geländes sind mit Gittern abgesperrt worden. Foto: Janßen/Simon Janßen

Nordstadt Sturm „Sabine“ hat auf dem Gelände des Geschwister-Scholl-Hauses in der Nordstadt Spuren hinterlassen. Am Wochenende wurde ein Kindertrödelmarkt abgesagt. In den nächsten Wochen werden die Schäden beseitigt.

Wer den langen Weg zum Eingang des Geschwister-Scholl-Hauses an der Leostraße passiert, dem fallen aktuell die stabilen Metallzäune mit mehreren Warnhinweisen auf. „Freifläche gesperrt“ und ein entsprechenden „Halt“-Symbol sind darauf zu sehen. Bereits wenige Meter zuvor – am Zugang zum Gelände – wird zudem schriftlich darauf aufmerksam gemacht, dass das Betreten des Außengeländes „strengstens verboten“ ist.

Bereits am Eingang gibt es eine Warnung für Bürger. Foto: Janßen/Simon Janßen

Was steckt dahinter? Grund für die Warnungen sind Sturmschäden an den Bäumen auf dem Gelände des Geschwister-Scholl-Hauses, die beim Sturm „Sabine“, der Anfang Februar dieses Jahres wütete, entstanden sind. „Die Beseitigung der Sturmschäden wurde umgehend beauftragt“, teilt Pressereferentin Nicole Bungert auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die erforderlichen Maßnahmen sollen in den nächsten Wochen vorgenommen werden. Ein genaues Datum der Fertigstellung ist dem Jugendamt bislang allerdings nicht bekannt.

Info Zwischen 80 und 120 Gäste pro Tag Zahlen Von Montag bis Freitag kommen jeden Tag rund 80 bis 120 Kinder und Jugendliche ins Haus. Geschichte Bevor es ein Haus der offenen Tür wurde, hatten dort unter anderem die Pfadfinder und die Deutsche Landjugend ihr Domizil.

Die Auswirkungen von der stürmischen „Sabine“ bekamen auch die Verantwortlichen des Kindertrödelmarktes zu spüren, der in der Regel viermal im Jahr auf dem Gelände in der Nordstadt stattfindet. Am vergangenen Sonntag hätte es eigentlich wieder soweit sein sollen. Doch wegen der bestehenden Gefahr durch die Sturmschäden musste der Kindertrödelmarkt kurzerhand abgesagt werden. Ein konkreter Nachholtermin ist laut Stadt aktuell noch nicht vorgesehen. Der Trödelmarkt findet seit vielen Jahren auf dem Außengelände der Einrichtung statt und wird von mehreren hundert Menschen besucht. Abweichend zum Konzept und Charakter der Veranstaltung hätte der Trödelmarkt diesmal größenteils im Hause stattfinden müssen. Dies hätte zu solch einem eingeschränkten Platzangebot für die Nutzer geführt, dass man die Veranstaltung lieber absagte. Andere Veranstaltungen sind nach Angaben von Einrichtungsleiter Niklas Mantel aktuell aber noch nicht von einer Absage betroffen.