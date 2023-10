Alternativer Karneval Stunk-Sitzungen mit neun Terminen in Neuss

Der alternative Sitzungskarneval steht in den Startlöchern: In gut drei Wochen beginnt der Vorverkauf für die beliebten Stunk-Veranstaltungen in Neuss und Düsseldorf. Und die Vorfreude unter den Stunk-Fans ist groß: Schon einen Monat vorher ist die Show zum Vorverkaufsstart im Düsseldorfer Capitol-Theater ausverkauft. Ein solches Format hat es in all den Jahren noch nicht gegeben. „Wir haben das 25-jährige Bestehen des Stunks im Capitol zum Anlass genommen, um einen ,Stunk Retro Club Mix‘“ anzubieten, verrät Pressesprecher und Ensemblemitglied Dennis Prang. Mit dabei sind Sabine Wiegand (Dat Rosi), Harry Heib (Heinz Allein), Martin Maier-Bode und Jens Neutag, die in ihre rund 15 Jahre alten Stunk-Rollen schlüpfen werden.