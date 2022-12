Alternativer Karneval in Neuss und Düsseldorf Stunk in Rekordzeit ausverkauft

Für ihn ist die hohe Stunk-Nachfrage ein Zeichen, dass die Menschen den „Alternativen Karneval“ in den vergangenen Jahren vermisst haben. Corona-bedingt hatte sich die Kabarettshow zur Karnevalszeit bereits dreimal neu erfunden: So gab es 2020 die Streamingshow „HomeStunking“, im vergangenen Jahr ging es zum „Stunk im Zelt“ und in diesem Jahr lockte der „Sommernachtsstunk“ ins Globe. Nach all den Alternativen geht es für das Ensemble, das seine Heimat im Theater am Schachthof hat, nun also wieder zurück in das Capiotal Theater in Düsseldorf und die Neusser Wetthalle – all das unter dem Motto: „Back to jeck — Krisensitzung“.