Befragung in Neuss Bürger sollen ihre Lieblings-Verkehrsmittel mitteilen

Im Kern geht es vor allem darum, mit welchen Verkehrsmitteln die Neusser ihre alltäglichen Wege absolvieren und welche Entfernungen dabei zurückgelegt werden. Da die Voraussetzungen für die Mobilität individuell sehr unterschiedlich sind, wird beispielsweise auch nach dem Alter, dem Führerscheinbesitz und der Erreichbarkeit von Haltestellen gefragt. Aus den Ergebnissen können Hinweise für die Verkehrsplanung abgeleitet werden. Die Studie wendet sich an alle Schichten der Bevölkerung. Dazu wurde eine repräsentative Stichprobe aus dem Einwohnermelderegister zufällig gezogen. Die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung werden nach Angaben der Stadt beachtet, kontrolliert und eingehalten. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Sie kann telefonisch oder online erfolgen. Mit der Erhebung hat die TU Dresden das Leipziger Institut „O.trend GmbH“ beauftragt. Dort werden alle Daten erfasst, anonymisiert und zur Auswertung an die TU Dresden übergeben.