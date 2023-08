Heftiges Gewitter Großflächiger Stromausfall in Neuss und Kaarst

Das heftige Gewitter am Freitagmorgen hat in Neuss einen großflächigen Stromausfall ausgelöst. Bei Facebook meldeten Bewohner Ausfälle unter anderem auf der Furth, im Dreikönigenviertel, Holzheim, Weckhoven und Co. Auch Teile von Kaarst waren betroffen. Auf Neusser Stadtgebiet sind zudem zwei Ampeln ausgefallen – im Bereich Konrad-Adenauer-Ring/Moselstraße sowie Lindenplatz/Hoistener Straße, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte.