Wegen Arbeiten an Umspannanlage Kurzer Stromausfall am Donnerstag in Neuss

Mehrere Neusser Stadtteile waren am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr von einem kurzen Stromausfall betroffen. Grund dafür waren Arbeiten an einer Umspannanlage, wie Judith Meuter vom Netzbetreiber Westnetz auf Anfrage mitteilt. Dabei kam es zu einem kleineren Zwischenfall, und in der Folge zu einer Störung der Stromversorgung. Bereits nach zwei Minuten konnte Westnetz aber auf andere Leitungen ausweichen und so die Versorgung in ganz Neuss wieder herstellen.