Nördliche Stadtteile : 7000 Neusser von Stromausfall betroffen

Ein Mann steht an einer Steckdose (Symbolbild).

Neuss Ein Stromausfall legt am Morgen Teile des Neusser Nordens lahm. Mehrere tausend Einwohner sind betroffen. Noch ist unklar, wann das Problem vollständig behoben sein wird.

Am Montagmorgen haben zahlreiche Einwohner auf der Internetseite „ Störungsauskunft.de “ Stromausfälle nördlich der Innenstadt und im Stadtteil Furth gemeldet.

Laut Westnetz werde derzeit „mit Hochdruck“ an dem Problem gearbeitet. Durch Umschaltungen im Netz sei die Stromversorgung in manchen Haushalten bereits wieder hergestellt. Wann der Stromausfall vollständig behoben sein wird, ist zunächst nicht bekannt. Westnetz ist eine Tochtergesellschaft der Innogy-Gruppe und zuständig für die Stromversorgung in Neuss.